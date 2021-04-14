14 апреля 2021, 08:00
В Госдуме предложили ввести оплачиваемые отпуска для молодых отцов
Депутат Государственной думы Иван Сухарев написал письмо министру труда Антону Котякову, в котором предложил законодательно предусмотреть короткие оплачиваемые отпуска молодым отцам
Фото: huffpost.com
Депутат Государственной думы Иван Сухарев написал письмо министру труда Антону Котякову, в котором предложил законодательно предусмотреть короткие оплачиваемые отпуска молодым отцам.
Народный избранник считает, что мужчинам также необходим отпуск по случаю рождения ребенка, чтобы они в это непростое время смогли помогать своим женам, сообщает RT.
В своем письме Иван Сухарев отметил, что после рождения ребенка матери всегда требуется поддержка со стороны близких, особенно мужа. Однако по действующему законодательству российские мужчины имеют право взять на этот период только отпуск за свой счет, хотя молодые семьи нуждаются в финансах.