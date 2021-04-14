Российского военного атташе в Латвии обвинили в нарушении антиковидных правил из-за вечеринки в его доме
Власти Латвии выразили протест временному поверенному в делах посольства России в республике Вадиму Васильеву в связи с сообщениями СМИ о вечеринке, который во время карантина по коронавирусу устроил российский военный атташе
Власти Латвии выразили протест временному поверенному в делах посольства России в республике Вадиму Васильеву в связи с сообщениями СМИ о вечеринке, который во время карантина по коронавирусу устроил российский военный атташе. Действия сотрудника посольства были признаны «неприемлемыми».
Прибалтийский портал Delfi сообщил, что на вечеринку российского военного атташе пожаловались его соседи. Мероприятие проходило во дворе одного из частных домов в рижском районе Кенгарагсе. По словам очевидцев, на вечеринке присутствовали около 10 человек, что запрещено антикоронавирусными правилами. Соседи сообщили полиции, что после вечеринки гости «разъехались на автомобилях с дипломатическими номерами».
В дом дважды приезжала полиция, однако задерживать силовики никого не стали (возможно, из-за дипломатического статуса хозяина дома и его гостей). Соседи рассказали, что после отъезда полиции военный атташе «показал соседям два средних пальца». Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные на сайте Delfi.
Местные журналисты сообщают, что вечеринку мог устроить военный атташе посольства России в Латвии Руслан Ушаков. МИД Латвии выразил России протест в связи с инцидентом, а временный поверенный посольства пообещал, что «этот случай не останется без внимания».