Долг «Уралхима» по итогам 2020 года вырос до рекордных 500 млрд рублей
Компания «Уралхим» Дмитрия Мазепина по итогам 2020 года показала резкий рост задолженности. Общий долг крупнейшего в России производителя азотных удобрений вырос в два раза и составил 493,9 млрд рублей (около 6 млрд долларов)
Компания «Уралхим» Дмитрия Мазепина по итогам 2020 года показала резкий рост задолженности. Общий долг крупнейшего в России производителя азотных удобрений вырос в два раза и составил 493,9 млрд рублей (около 6 млрд долларов).
Стоит отметить, что «Уралхим» и «Уралкалий» стали единственными крупными игроками рынка химических удобрений, которые показали крупный убыток по итогам прошлого года.
Основной причиной роста долговой нагрузки «Уралхима» стал кредит холдинга в Сбербанке на 2,4 млрд долларов «на реализацию инвестиционной программы». При этом в 2019 году компания Дмитрия Мазепина уже занимала в госбанке 3,9 млрд долларов для рефинансирования кредита ВТБ, полученного на покупку доли в «Уралкалии» еще в 2013 году.
Убытки не остановили владельца «Уралхима» от планов по увеличении своей доли в «Уралкалии». Дмитрий Мазепин выкупил 35,1% компании у Дмитрия Лобяка. Теперь у г-на Мазепина 81,5% акций предприятия. В 2021 году Лобяк продал Мазепину последние 18,5% акций и вышел из капитала «Уралкалия». В итоге «Уралхим» теперь является 100%-м владельцем этого предприятия, сообщает «Лента.ру».
Аналитики в свою очередь раскритиковали г-на Мазепина за покупку 18,5% акций «Уралкалия» у Лобяка на кредитные деньги на фоне финансовой неустойчивости компании, притом что бизнесмен уже на тот момент владел контрольным пакетом акций.
Еще одной причиной роста финансовой нестабильности «Уралхима» является решение Арбитражного суда Москвы об отказе компании в обжаловании иска Налоговой службы о доначислении 454 млн рублей налогов, пени и штрафов.
Кроме того, есть у компании и нецелевые расходы в виде спонсорства команды сына Дмитрия Мазепина, который выступает в «Формуле-1».
Получается, что Дмитрий Мазепин вместо того, чтобы погашать долги перед банками, напротив, тратит деньги на «нелогичные» сделки и карьеру своего сына-гонщика – в марте «Уралкалий» стал титульным спонсором американской команды Haas, за которую выступает Никита Мазепин.