14 апреля 2021, 00:37
Участковый пригрозил Юлии Навальной постановкой на профилактический учет
Супругу Алексея Навального Юлию могут поставить на профилактический учет в полиции как «слонную к совершению административных правонарушений». Такое предупреждение ей сделал участковый
Фото: Яндекс.Дзен
Супругу Алексея Навального Юлию могут поставить на профилактический учет в полиции как «слонную к совершению административных правонарушений». Такое предупреждение ей сделал участковый.
В текущем году Юлию Навальную дважды задерживали на протестных митингах в поддержку ее супруга. 23 января ее задержали, но отпустили без составления протокола об административном правонарушении. После задержания на акции 31 января жену оппозиционера оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение порядка проведения митингов.
«Было когда-то мнение, что у Путина есть «понятия» и семьи он не трогает. Так вот прямо сейчас он убивает Алексея в колонии и преследует его жену», - прокомментировала ситуацию вокруг Юлии Навальной пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.