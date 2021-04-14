Иран выпустил ракету по израильскому судну Hyperion Ray у берегов ОАЭ
Иранская армия осуществила ракетную атаку на израильское судно Hyperion Ray, которое находится у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Корабль принадлежит израильской компании Ray Shipping company
Иранская армия осуществила ракетную атаку на израильское судно Hyperion Ray, которое находится у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Корабль принадлежит израильской компании Ray Shipping company, а рейсы выполняет под флагом Багамских Островов.
Телеканал «Аль-Маядин» сообщает, что судно было атаковано недалеко от эмирата Эль-Фуджайра. Грузовое судно получило незначительные повреждения, а члены экипажа не пострадали. Тем не менее, Hyperion Ray зайдет в ближайший порт для технической проверки.
В Израиле заявили, что судно было атаковано иранской ракетой, которая могла быть запущена с иранского беспилотника или другого судна. Данная атака могла стать ответом Тегерана на недавнюю аварию на ядерном объекте в Натанзе. Тогда иранские власти обвинили в атаке на объект по обогащению урана израильскую разведку «Моссад».