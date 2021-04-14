ФМБА потратит 6 млн рублей на проверку здоровья людей, проживающих рядом с космодромом Байконур
Федеральное медико-биологическое агентство решило в срочном порядке проверить здоровье всех работников космодрома Байконур и тех, кто проживает рядом
Федеральное медико-биологическое агентство решило в срочном порядке проверить здоровье всех работников космодрома Байконур и тех, кто проживает рядом. Поводом для медицинского исследования стали жалобы местных жителей на резкое ухудшение здоровья из-за запуска ракет.
Telegram-канал Mash со ссылкой на Tengrinews.kz сообщает, что исследование под названием «Космос-21» продлится до 30 ноября 2021 года, а из бюджета на него будет потрачено 6 млн рублей.
ФМБА проверит, как менялось здоровье сотрудников Байконура и местных жителей с 2016 по 2021 годы, и проанализирует демографию города: сколько людей за это время родилось, а сколько умерло.
Ранее граждане, проживающие рядом с космодромом жаловались также на ухудшение экологии. По их словам из ракет «льется гептил».