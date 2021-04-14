Депутат Мосгордумы от КПРФ попросила прокуратуру проверить агитацию ведущего ток-шоу «60 минут»
Екатерина Енгалычева указала, что кандидаты от «Единой России» еще до официального старта избирательной кампании начали использовать административный ресурс для своего продвижения
Депутат Мосгордумы от партии КПРФ Екатерина Енгалычева обратилась в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку по факту использования телеведущим и кандидатом в депутаты Госдумы Евгением Поповым административного и финансового ресурса префектуры Западного округа столицы. Ранее сообщалось, что ведущий политического ток-шоу на телеканале «Россия» будет баллотироваться в Госдуму от «Единой России» по одномандатному округу.
В своем запросе Екатерина Енгалычева сослалась на статью «Открытых медиа» о том, что кандидаты от «Единой России» еще до официального старта избирательной кампании начали использовать административный ресурс для своего продвижения в одномандатных округах.
Так, столичные газеты, которые выпускаются на средства городского бюджета, публикуют статьи о потенциальных кандидатах в депутаты от «ЕР». Сотрудники управ также приглашают этих кандидатов на городские праздники и проводят встречи с жителями районов.
Екатерина Енгалычева усмотрела в этих действиях злоупотребление административным ресурсом и нецелевое расходование бюджетных средств. Кроме того, поддержка только одного кандидата нарушает право других кандидатов быть избранными на равных основаниях.
Ведущий ток-шоу «60 минут» Евгений Попов баллотируется по Кунцевскому избирательному округу Москвы. В феврале и марте газеты западного округа посвятили пропагандисту 34 публикации, хотя до его выдвижения в депутаты о Попове эти издания никогда не писали.