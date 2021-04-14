«Единую Россию» обвинили в эксплуатации административного ресурса из-за использования «Госуслуг» на праймериз
Россию» обвинили в эксплуатации административного ресурса из-за того, что она решила использовать портал «Госуслуги» для проведения праймериз, по итогам которых будут определены кандидаты в депутаты Госдумы от партии
Россию» обвинили в эксплуатации административного ресурса из-за того, что она решила использовать портал «Госуслуги» для проведения праймериз, по итогам которых будут определены кандидаты в депутаты Госдумы от партии.
Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Адрей Бузин в беседе с «Открытыми медиа» заявил, что федеральное законодательство не предусматривает такой государственной или муниципальной услуги, как обеспечение деятельности партии, даже если это партия власти.
В свою очередь член федерального политкомитета «Яблока» и бывший член Центризбиркома Елена Дубровина заявила, что портал «Госуслуги» - это информационная система, которая обеспечивает реализацию функций государственных и муниципальных органов власти, а «все остальное — от лукавого».
Праймериз «Единой России» пройдет в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуги». При этом в Центризбиркоме не видят в этом ничего предосудительного. Так, член комиссии Евгений Колюшин считает, что запрета на использование госуслуг в ходе партийных праймериз в законе нет.
В Министерстве цифрового развития заявили «ОМ», что «Единая Россия» воспользуется порталом госуслуг для проведения внутрипартийного голосования бесплатно, но заверили, что повторить этот опыт сможет любая другая партия.