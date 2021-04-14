Аппарат омбудсмена Москальковой сообщил адвокатам Навального, что с ним все в порядке и в лечении он не нуждается
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова получила ответ из аппарата уполномоченной по правам человеке Татьяны Москальковой на жалобу о недопуске врачей к политику, который находится в покровской колонии №2
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова получила ответ из аппарата уполномоченной по правам человеке Татьяны Москальковой на жалобу о недопуске врачей к политику, который находится в покровской колонии №2. В этом ответе говорится, что условия содержания оппозиционера соответствуют нормам, а медицинскую помощь он якобы получает в соответствии с законодательством.
2 апреля защитники Алексея Навального обратились к Татьяне Москальковой с требованием допустить к политику врача и оказать ему необходимую медицинскую помощь в связи с серьезным ухудшением его здоровья. Однако от омбудсмена пришел ответ, согласно которому вся необходимая помощь Навальному оказывается, медикаментозная терапия «является достаточной», а в стационарном обследовании и лечении он «не нуждается».
«По всей видимости, никотиновая кислота, две таблетки ибупрофена в день и один-единственный фельдшер на всю колонию, где произошла вспышка туберкулеза, - это исчерпывающее медицинское сопровождение, которое нужно, когда у тебя три месяца болит спина, отнимаются ноги и теряется чувствительность рук», - прокомментировали ответ омбудсмена соратники Алексея Навального.
Также в ответе аппарата Татьяны Москальковой говорится о том, что недавно покровскую колонию №2 посетила член Общественной палаты (и по совместительству корреспондент гостелеканала RT) Мария Бутина, которая не увидела нарушения прав Алексея Навального со стороны администрации исправительного учреждения.
Напомним, что Мария Бутина снимала в ИК-2 города Покров сюжет для RT, в котором нахваливала условия в колонии и сравнивала тюрьму с санаторием. В этой связи националист Дмитрий Демушкин, который отбывал срок в этой колонии, напомнил телеканалу RT, что еще два года назад они сами писали о том, что в этом исправительном учреждении царят «ад и бесчеловечные условия».
Кроме того, советник Татьяны Москальковой заверил адвоката Алексея Навального в том, что за его здоровьем «пристально следит» Общественная наблюдательная комиссия Владимирской области. Напомним, что ранее член этой ОНК Владимир Григорян заявил, что у заключенных «прав больше, чем у них», а Навальный «симулирует».
В свою очередь пресс-служба УФСИН по Владимирской области сообщила, что на сегодняшний день состояние здоровья Алексея Навального (напомним, политик уже две недели держит голодовку) удовлетворительное, а диагноз коронавирус и туберкулез у него не подтвердились.
Супруга политика Юлия Навальная, которая 13 апреля смогла навестить мужа, рассказала, что Алексей «говорит с трудом и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть».
«Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190. Врача к нему так и не пускают. (…) Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собираться», - написала Юлия Навальная в Instagram.