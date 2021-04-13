Бывшему главе Серпуховского района «шьют дело» об угрозе расправы над судьей с помощью ножа
Александру Шестун предъявили обвинения в неоднократном публичном высказывании угроз вреда здоровью, применении ножа к судье Юферовой и ее родственникам
В СИЗО-1 города Твери сегодня приехали следователи СУ СК Московской области. Они встретились с экс-главой Серпуховского района Подмосковья Александром Шестуном и предъявили ему обвинения в неоднократном публичном высказывании угроз вреда здоровью, применении ножа к судье Юферовой [она выносила ему приговор в Подольске], ее родственникам, а также гособвинителю со стороны Генпрокуратуры Суховой и некоему судебному приставу Кизилеву. Речь о ч. 1 ст. 296, ч. 2 ст. 297 и ст. 319 УК РФ. Дело было возбуждено по заявлению Генпрокуратуры и Московского УФСБ.
Супруга бывшего главы района Юлия Шестун, комментируя новые обвинения в адрес мужа заявила, что «... в ходе вынесения приговора в суде находились десятки журналистов, адвокаты, но никто не слышал ни про какие угрозы ножом... Ни сама судья Юферова, ни приставы не жаловались на это, а дело возбуждено исключительно по инициативе Генпрокуратуры, чье отношение к Шестуну хорошо известно со времен «игорного дела прокуроров». Муж, конечно, говорил на заседании что-то про адский огонь, но нож... Сочинили бы историю, что муж угрожал дротиками с ядом кураре, использованием лазеров из глаз, наведением порчи в конце-то концов... Но угрозы... нож... О таких вещах журналисты бы уже давным давно рассказали. Все это очередной акт неравнодушного отношения Генпрокуратуры к Александру Шестуну».
Если у следователей эта история выгорит, то статья 296 УК РФ - угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования, предусматривает реальный тюремный срок, остальные же предусматривают ответственность в виде штрафов. Не слишком ли это для Шестуна, который уже получил 15 лет колонии по обвинениям и свидетельствам, в том числе данным под давлением, которые многими юристами ставятся под очень большое сомнение?