Меню
Общество
Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы!
13 апреля 2021, 18:12

Семья участника «крымской весны» и Героя России обзавелась недвижимостью на миллиард рублей

Вице-адмирал в отставке Олег Белавенцев, сыгравший большую роль в процессе присоединения полуострова Крым к России и получившего после этого звание Герой России, оказался владельцем дорогостоящей недвижимости

Семья участника «крымской весны» и Героя России обзавелась недвижимостью на миллиард рублей
Фото: Hozyainkryma.baza.io

Вице-адмирал в отставке Олег Белавенцев, сыгравший большую роль в процессе присоединения полуострова Крым к России и получившего после этого звание Герой России, оказался владельцем дорогостоящей недвижимости. Общая стоимость активов семьи силовика оценивается в миллиард рублей.

Олег Белавенцев является давним соратником главы Минобороны Сергея Шойгу. Когда последний возглавлял МЧС России, Белавенцев руководил структурой ведомства ЭМЕРКОМ, которая занималась оказанием гуманитарной помощи иностранным государствам. Когда Сергей Шойгу стал главой Московской области, его соратник перешел на должность главы управделами новоиспеченного губернатора. И, наконец, после перехода Сергея Кужугетовича в Минобороны, Олег Белавенцев возглавил подведомственную компанию «Славянка».

В марте 2014 года уже после присоединения полуострова Олег Белавенцев был назначен полпредом президента в Крымском федеральном округе и вошел в состав Совбеза. Сейчас вице-адмирал является почетным консулом Никарагуа в Крыму, но остается одним из самых влиятельных и богатых людей на полуострове.

Издание Baza обнаружило у семьи Олега Белавенцева четыре дома на улице Демидова в Севастополе общей площадью 880 кв.м и стоимостью 100 млн рублей. Местные жители рассказали, что после того, как улице Демидова обосновалась семья влиятельного силовика, дорога стала односторонней, а вместо тротуара там появился высокий забор.

В 2020 году вице-адмирал получил в собственность девять апартаментов в комплексе «Отель Хрустальный Resort & Spa» на набережной Перелешина общей площадью 890 кв. м и примерной рыночной стоимостью 150 млн рублей. помимо этого, у семьи в Севастополе есть четыре квартиры на Большой Морской улице общей площадью 219 кв.м и стоимостью - 35 млн рублей.

Зять силовика Егор Близнов владеет квартирой площадью 157 кв.м в Ялте, которую он при кадастровой стоимости 13,9 млн рублей умудрился купить за 8,5 млн рублей. Сейчас рыночная стоимость этого объекта оценивается в 24 млн рублей.

Также в списке активов семьи Олега Белавенцева есть коттедж в элитном поселке «Мыс Сарыч» наберегу моря недалеко от Фороса (80 млн рублей), «дача Соколовой» в Балаклаве (памятник архитектуры, кадастровая стоимость которого составляет 372 тысяч рублей, хотя соседние дома продаются по 80 млн рублей), санаторий «Кастрополь» в Ялте и производственные помещения в поселке Горный.

В Москве у семьи Олега Белавенцева есть квартира в небоскребе «Триумф Палас» стоимостью около 47 млн рублей и дом на Новорижском шоссе Московской область стоимостью 40 млн рублей.

Материалы по теме
Полный тезка сына сенатора Мизулиной оказался владельцем квартиры за 100 млн рублей
Дети помощника главы администрации президента России стали владельцами квартир в элитном клубном доме
Советник президента Валентин Юмашев и его жена обзавелись виллой на «острове миллионеров»
Сейчас на главной
Вход только со справкой
коронавирус
Вход только со справкой
Депутаты Госдумы РФ смогут попасть на послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию 21 апреля в «Манеже» только при условии сдачи трех отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус
Экономика
Кремль допустил отключение России от международных платежных систем Visa и MasterCard
Кремль допустил отключение России от международных платежных систем из-за новых западных санкций против страны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Нам любые дороги налоги
налоги
Нам любые дороги налоги
Правительство РФ обсуждает вопрос о повышении налогов в качестве одного из вариантов восстановления экономики после пандемии коронавирса. Также рассматриваются варианты со смягчением бюджетного правила и использованием средств Фонда национального благосостояния.
Теплее, еще теплее
прогноз погоды
Теплее, еще теплее
Руководитель Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов сообщил об ускорении темпов изменений климата в России. Сейчас темпы прироста температуры в нашей стране превышают средние мировые значения
Российские аптеки стали отказываться от продажи феназепама из-за новых требований к его хранению
минздрав
Российские аптеки стали отказываться от продажи феназепама из-за новых требований к его хранению
Российские аптеки стали отказываться от реализации успокоительного препарата феназепам из-за невозможности выполнить новые требования правительства по хранению этого лекарства
Госдума рассмотрит законопроект о высшем бесплатном образовании для россиян в возрасте до 35 лет
высшее образование
Госдума рассмотрит законопроект о высшем бесплатном образовании для россиян в возрасте до 35 лет
Документ вносит поправки в федеральный закон «Об образовании», где установлено, что высшее образование финансируется из федерального бюджета для молодых людей от 17 до 30 лет
Политика
Депутат Вячеслав Лысаков попросит прокуратуру проверить деятельность Максима Ликсутова
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратится в прокуратуру с просьбой проверить деятельность вице-мэра Москвы и главы департамента транспорта города на предмет превышения им должностных полномочий
Главное - это «духовные скрепы», а дороги и больницы подождут
вячеслав володин
Главное - это «духовные скрепы», а дороги и больницы подождут
Президент России Владимир Путин в День космонавтики приехал в Саратовскую область ради открытия мемориального Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина, который в 2019 году предложил построить спикер Госдумы Вячеслав Володин
Россияне до приостановки авиасообщения с Турцией забронировали туры в эту страну на 32 млрд рублей
туризм
Россияне до приостановки авиасообщения с Турцией забронировали туры в эту страну на 32 млрд рублей
Более 500 тысяч российских туристов забронировали туры на турецкие курорты с вылетами в период с 15 апреля по 30 мая. Из них почти 40% отдыхающих – это семьи с детьми
Компания старшей дочери президента повысила свою доходность на 3822%
мария воронцова
Компания старшей дочери президента повысила свою доходность на 3822%
Компания «Номеко», одним из совладельцев которой является старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова, по итогам 2020 года показала прибыль в размере 597,3 млн рублей
Экономика
Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией. Туроператоры в шоке
Россия решила приостановить полеты в Турцию на 1,5 месяца в связи с ростом числа случаев завоза британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с COVID
Прививке доверяй, но людей проверяй
вадимир путин
Прививке доверяй, но людей проверяй
Власти Саратовской области накануне визита президента России Владимира Путина в город Энгельс отправили на двухнедельный карантин всех, кто, так или иначе, участвовал в подготовке и проведения мероприятия на высшем уровне
В Петербурге загорелся бизнес-центр «Невская мануфактура». Погиб один пожарный
крупный пожар
В Петербурге загорелся бизнес-центр «Невская мануфактура». Погиб один пожарный
В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в здании бизнес-центра «Невская мануфактура». По предварительным данным, во время ликвидации огня погиб один пожарный
Испания может открыться для российских туристов в конце лета
туризм
Испания может открыться для российских туристов в конце лета
Испания может открыть свои границы для российских туристов в конце лета или в начале осени. С соответствующим заявлением выступил директор туристического консорциума Барселоны (Turisme de Barcelona) Мариан Муро
В «Роскосмосе» рассказали об отказе иностранных поставщиков сотрудничать с корпорацией из-за санкций
антироссийские санкции
В «Роскосмосе» рассказали об отказе иностранных поставщиков сотрудничать с корпорацией из-за санкций
Представитель госкорпорации Максим Овчинников сообщил об отказе нескольких иностранных компаний сотрудничать с государственной корпорацией из-за антироссийских санкций США
Общество
Депутаты предложили запретить россиянам ходить в кафе и магазины с животными
Депутаты Государственной думы России, от которых ждут законодательного закрепления поправки к Конституции о бережном и ответственном обращении с животными, подготовили очередную инициативу, которая, напротив, осложнил жизнь россиянам и их питомцам
Прибалтика отключается от электроэнергии из России
электроэнергия
Прибалтика отключается от электроэнергии из России
Власти Латвии сообщили о «пробной» полной приостановке импорта электроэнергии из России. Одновременно с этим для компенсации импорта республика повысила закупки более дорогой электроэнергии из Польши и Швеции
Автомобилистам напомнили о новом штрафе за несвоевременную смену шин
ПДД
Автомобилистам напомнили о новом штрафе за несвоевременную смену шин
Российские власти напомнили автомобилистам, что с 1 июня для них вводится новый штраф за нарушение правил дорожного движения. Речь идет о несвоевременной смене летней и зимней резины