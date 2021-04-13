Семья участника «крымской весны» и Героя России обзавелась недвижимостью на миллиард рублей
Вице-адмирал в отставке Олег Белавенцев, сыгравший большую роль в процессе присоединения полуострова Крым к России и получившего после этого звание Герой России, оказался владельцем дорогостоящей недвижимости
Вице-адмирал в отставке Олег Белавенцев, сыгравший большую роль в процессе присоединения полуострова Крым к России и получившего после этого звание Герой России, оказался владельцем дорогостоящей недвижимости. Общая стоимость активов семьи силовика оценивается в миллиард рублей.
Олег Белавенцев является давним соратником главы Минобороны Сергея Шойгу. Когда последний возглавлял МЧС России, Белавенцев руководил структурой ведомства ЭМЕРКОМ, которая занималась оказанием гуманитарной помощи иностранным государствам. Когда Сергей Шойгу стал главой Московской области, его соратник перешел на должность главы управделами новоиспеченного губернатора. И, наконец, после перехода Сергея Кужугетовича в Минобороны, Олег Белавенцев возглавил подведомственную компанию «Славянка».
В марте 2014 года уже после присоединения полуострова Олег Белавенцев был назначен полпредом президента в Крымском федеральном округе и вошел в состав Совбеза. Сейчас вице-адмирал является почетным консулом Никарагуа в Крыму, но остается одним из самых влиятельных и богатых людей на полуострове.
Издание Baza обнаружило у семьи Олега Белавенцева четыре дома на улице Демидова в Севастополе общей площадью 880 кв.м и стоимостью 100 млн рублей. Местные жители рассказали, что после того, как улице Демидова обосновалась семья влиятельного силовика, дорога стала односторонней, а вместо тротуара там появился высокий забор.
В 2020 году вице-адмирал получил в собственность девять апартаментов в комплексе «Отель Хрустальный Resort & Spa» на набережной Перелешина общей площадью 890 кв. м и примерной рыночной стоимостью 150 млн рублей. помимо этого, у семьи в Севастополе есть четыре квартиры на Большой Морской улице общей площадью 219 кв.м и стоимостью - 35 млн рублей.
Зять силовика Егор Близнов владеет квартирой площадью 157 кв.м в Ялте, которую он при кадастровой стоимости 13,9 млн рублей умудрился купить за 8,5 млн рублей. Сейчас рыночная стоимость этого объекта оценивается в 24 млн рублей.
Также в списке активов семьи Олега Белавенцева есть коттедж в элитном поселке «Мыс Сарыч» наберегу моря недалеко от Фороса (80 млн рублей), «дача Соколовой» в Балаклаве (памятник архитектуры, кадастровая стоимость которого составляет 372 тысяч рублей, хотя соседние дома продаются по 80 млн рублей), санаторий «Кастрополь» в Ялте и производственные помещения в поселке Горный.
В Москве у семьи Олега Белавенцева есть квартира в небоскребе «Триумф Палас» стоимостью около 47 млн рублей и дом на Новорижском шоссе Московской область стоимостью 40 млн рублей.