Прокуратура попросила приговорить экс-главу архангельского штаба Навального к 3 годам из-за клипа Rammstein
Прокуратура Архангельской области запросила для бывшего координатора местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года по делу о клипе немецкой группы Rammstein
Прокуратура Архангельской области запросила для бывшего координатора местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года по делу о клипе немецкой группы Rammstein. Причем обвинитель считает, что оппозиционер должен отбывать срок в колонии строгого режима.
Андрея Боровикова обвиняют в распространении порнографии из-за репоста клипа на песню Rammstein «Pussy». Видеоролик он добавил на свою страницу в соцсети «ВКонтакте» в 2014 году.
Оппозиционер отметил, что сторона обвинения привела в суд свидетелей, которые оказались «ужасными актерами». На допросе они заявили, что «совершенно случайно», не будучи друзьями Боровикова, увидели у него в видеозаписях клип, а через несколько дней им также «совершенно случайно» позвонил следователь с вопросом, видели ли они «порнографический» клип.
«Еще один из свидетелей Огарков проболтался, что уже не в первый раз такие услуги оказывает следователям в качестве свидетеля», - сообщил обвиняемый «МБХ медиа».