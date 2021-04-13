Депутатов Госдумы обязали сдать три ПЦР-теста на COVID-19 перед посланием президента
Депутаты Госдумы РФ смогут попасть на послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию 21 апреля в «Манеже» только при условии сдачи трех отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус
Депутаты Госдумы РФ смогут попасть на послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию 21 апреля в «Манеже» только при условии сдачи трех отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус.
Парламентариям сообщили, что тестирование на COVID-19 состоится в переходе между старым и новым зданиями Госдумы. Первый тест нужно сдать 16 апреля, второй - 19 апреля, а третий - 20 апреля. по итогам тестирования депутатам выдадут справку, которую они должны будут предъявить при входе в ЦВЗ «Манеж», где пройдет мероприятие с участием Владимира Путина.
Напомним, что по официальным данным Владимир Путин сделал прививку от коронавирусной инфекции. Однако власти продолжают тратить миллионы рублей на тестирование и организацию карантина всех, кто так или иначе должен контактировать с главой государства.
Например, перед визитом Владимира Путина в Энгельс Саратовской области на открытие Парка покорителей космоса власти потратили 8,5 млн рублей на организацию двухнедельного карантина в санатории для участников мероприятия.