13 апреля 2021, 15:59
Госдума запретила приставам изымать у граждан домашних питомцев за долги
Парламентарии включили домашних животных в список имущества, которое принадлежит должнику на праве собственности и на которое не может быть обращено взыскание
Фото: medaboutme.ru
Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении законопроект, который запрещает изымать у граждан домашних питомцев за долги.
Парламентарии включили домашних животных в список имущества, которое принадлежит должнику на праве собственности и на которое не может быть обращено взыскание. Исключение составляют лишь животные, которые использовались должником для предпринимательской деятельности.
Поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» указывают на то, что животное не является «вещью», а является живым существом, которое «испытывает боль и страдания» от разлуки с хозяином.
Кроме того, органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, не обладают требуемыми условиями для содержания животных.