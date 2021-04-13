Кремль допустил отключение России от международных платежных систем Visa и MasterCard
Кремль допустил отключение России от международных платежных систем из-за новых западных санкций против страны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Кремль допустил отключение России от международных платежных систем Visa и MasterCard из-за новых западных санкций против страны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заявил, что санкции в отношении России используются западными странами для сдерживания нашей страны. При этом, считает г-н Песков, Запад использует незаконные с точки зрения международного права меры, сообщает «Интерфакс».
Одновременно с этим кремлевский чиновник заявил, что российская платежная система «Мир» «достаточно окрепла» и со временем получит глобальное распространение, что позволит не переживать из-за отключения России от Visa и MasterCard.
Когда карты «Мир» россияне смогут использовать для оплаты товаров и услуг, находясь за границей, Дмитрий Песков не уточнил. Отметим, что сейчас за границей банковские карты «Мир» не принимают. Также ими нельзя оплатить товары на иностранных сайтах или, например, забронировать отел на Booking.com.