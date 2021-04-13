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13 апреля 2021, 14:58

Компания приятеля Артема Чайки получила госконтракт на организацию мотофестиваля в Москве

Компания «Меркурий», основным владельцем и генеральным директором которой является хороший знакомый сына экс-генпрокурора Артема Чайки Александр Китаев, четвертый год подряд получила государственный контракт на проведение мотофестиваля в Москве

Компания приятеля Артема Чайки получила госконтракт на организацию мотофестиваля в Москве
Фото: Компромат Групп

Компания «Меркурий», основным владельцем и генеральным директором которой является хороший знакомый сына экс-генпрокурора Артема Чайки Александр Китаев, четвертый год подряд получила государственный контракт на проведение мотофестиваля в Москве. Отметим, что сам Артем Чайка является страстным любителем мотоциклов и основателем мотоклуба H.O.G. Iron Birds Chapter, эмблемой которого является железная чайка.

Согласно данным портала госзакупок, компания приятеля Артема Чайки снова займется организацией фестиваля «На дороге все равны», который ежегодно проходит с 2017 года. В этом году мероприятие запланировано на 30 апреля и 1 мая.

Согласно тендерной документации, компания «Меркурий» должна собрать на мероприятие не менее 2500 участников из 17 мотоклубов. Также подрядчик должен организовать выступления артистов в рамках фестиваля и рассказ о программах правительства Москвы «по уменьшению аварийности на дорогах» и «по популяризации мототранспорта».

«Меркурий» оказался единственным участником тендера на организацию мотофестиваля. Стоимость контракта составляет 54,2 млн рублей.

По данным «МБХ медиа», 93% в уставном капитале «Меркурия» принадлежат Александру Китаеву. Вместе с Артемом Чайкой он является соучредителем мотоклуба Iron Birds. С 2018 по 2020 год фирма Китаева получила от мэрии Москвы четыре подряда на организацию мотофестивалей общей стоимостью 141,4 млн рублей.

По данным российских СМИ, Александр Китаев тесно связан с бизнесом сыновей бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. По данным СПАРК-Интерфакс, Китаев владеет строительным холдингом «Три Эс Групп», совладельцем которого до июня 2020 года был Артем Чайка. Александр Китаев также управляет юридической компанией «Антей-Девеломпент», которой владеет Елизавета Березина - близкая к Чайке юрист и предпринимательница, связанная с соляными предприятиями сына бывшего генпрокурора.

Что касается бизнеса Артема Чайки, то об этом еще в 2015 году подробно рассказывал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов), когда Юрий Чайка еще возглавлял Генеральную прокуратуру.

Так, у Артема Чайки есть предприятия по добыче соли и песка, строительству, изготовлению кирпича, юридические конторы, а также отель в Греции Pomegranate Wellness Spa недалеко от святой горы Афон, куда часто с паломничеством приезжают видные российские чиновники. Сотрудники ФБК, изучая информацию об этом отеле, выяснили, что Артем Чайка уже тогда был резидентом Швейцарии. В этой стране у сына теперь уже бывшего генпрокурора имеется дом недалеко от Женевского озера.

Летом 2020 года Артем Чайка фигурировал в новостях в связи с громким разводом. Супруга Марина Чайка обвинила бизнесмена в угрозах и отказе давать развод.

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