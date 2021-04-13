13 апреля 2021, 14:31
Московский суд арестовал профессора МФТИ и ЦАГИ по обвинение в госизмене
Лефортовский райсуд Москвы арестовал ученого Валерия Голубкина, который работал в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ) по делу о государственной измене
Фото: novella-matveeva.ru
Лефортовский райсуд Москвы арестовал ученого Валерия Голубкина, который работал в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ) по делу о государственной измене.
Валерия Губкина подозревают в передаче секретной информации представителям одной из стран НАТО. Суд отправил его в СИЗО на два месяца, сообщает ТАСС.
На сайте МФТИ сообщается, что профессор Голубкин занимается гиперзвуковым обтеканием элементов летательных аппаратов, оптимизацией аэродинамических форм и генетическими алгоритмами оптимизации, а также читает курс по аэродинамике больших скоростей. Представитель института сообщил журналистам, что ученый не имел доступа к секретным данным.
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