Владельцы винодельни рядом с «дворцом Путина» получили убыток в миллиард рублей
Производство вина на винодельне, которая расположена рядом со знаменитым «дворцом Путина» в поселке Прасковеевка под Геленджиком, принесло владельцам этого бизнеса убытки почти на миллиард рублей за четыре года
Производство вина на винодельне, которая расположена рядом со знаменитым «дворцом Путина» в поселке Прасковеевка под Геленджиком, принесло владельцам этого бизнеса убытки почти на миллиард рублей за четыре года. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» и Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности.
Винодельня рядом с «дворцом Путина» принадлежит компании «Лазурная ягода», которая через ассоциацию «Развитие аграрных инициатив» связана с друзьями президента Геннадием Тимченко и Владимиром Колбиным.
В 2019 году «Лазурная ягода» получила убыток в размере 165 млн рублей, а в 2020 году убыток составил уже 680 млн рублей.
Производством вина на этой винодельне занимается компания «Дивноморье», которая арендует мощности у «Лазурной ягоды». Фирма была учреждена Владимиром Колбиным в 2017 году, а ее общий убыток с тех пор составил почти 140 млн рублей.
Фирма «Лазурная ягода» и ассоциация «Развитие аграрных инициатив» фигурируют в резонансном расследовании Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр инагентов) «Дворец Путина». По данным борцов с коррупцией, ассоциация РАИ является официальным владельцем усадьбы «Дивноморское», которая является частью резиденции Прасковеевка.
Площадь усадьбы «Дивноморское» составляет 323 га, а на ее территории располагаются спа-комплекс, современный винный завод, дегустационный дом и знаменитая аквадискотека (комплекс фонтанов со светомузыкой). Там же планируется строительство аквапарка.