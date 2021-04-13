РАН потратит 11,4 млн рублей на автомобиль с «мигалкой» и личным водителем для президента академии
Российская академия наук (РАН) планирует потратить 11,36 млн рублей на автотранспортное обслуживание своего президента Александра Сергеева. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок
Российская академия наук (РАН) планирует потратить 11,36 млн рублей на автотранспортное обслуживание своего президента Александра Сергеева. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок.
Победитель тендера должен предоставить президенту РАН машину представительского класса «со спецсигналами и спецсвязью «Кавказ»». Водитель, который будет возить г-на Сергеева, должен иметь навыки «вождения в экстремальных условиях», а также уметь оказывать первую медицинскую помощь. При этом глава РАН будет пользоваться служебным авто с водителем не менее 14 часов в сутки.
Руководитель отдела инженерных сетей и коммуникаций Управделами РАН Алексей Бодяев сообщил «Открытым медиа», что стоимость госконтракта была рассчитана на основе коммерческих предложений, поступивших от потенциальных подрядчиков.