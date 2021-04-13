Компания покойного Дмитрия Босова оказалась основным спонсором строительства главного храма Вооруженных сил РФ
Компания «Сибантрацит» погибшего миллиардера Дмитрия Босова (сейчас фирмой владеют наследники бизнесмена – ред.) оказалась в числе самых крупных спонсоров строительства главного храма Вооруженных сил России в подмосковном Алабино
Компания «Сибантрацит» погибшего миллиардера Дмитрия Босова (сейчас фирмой владеют наследники бизнесмена – ред.) оказалась в числе самых крупных спонсоров строительства главного храма Вооруженных сил России в подмосковном Алабино. Ранее в Минобороны сообщали, что церковь была построена исключительно на добровольные пожертвования.
В сентябре 2018 года компании АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный» перевели на строительство храма ВС РФ почти миллиард рублей. Больше структур Дмитрия Босова на церковь в Алабино пожертвовала только мэрия Москвы (2 млрд рублей из бюджета города), сообщают «Открытые медиа».
Структуры Дмитрия Босова также спонсировали матчи Ночной хоккейной лиги, в которой играют президент Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.
Миллиардер Дмитрий Босов, который занимал 86 строчку в рейтинге самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes, был найден мертвым в собственном загородном доме 6 мая 2020 года в своем доме. По версии следствия, бизнесмен покончил с собой. Спустя несколько месяцев Следственный комитет возбудил дело по факту смерти миллиардера по статье «Доведение до самоубийства».