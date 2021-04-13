13 апреля 2021, 12:57
В Белогорске неизвестные сожгли автомобили депутатов от ЛДПР
В Белогорске Амурской области неизвестные подожгли автомобили двух депутатов городского совета от ЛДПР. Сгоревшие машины принадлежат Наталье Михайловой и Борису Стрельскому
Фото: Просто газета
В Белогорске Амурской области неизвестные подожгли автомобили двух депутатов городского совета от ЛДПР. Сгоревшие машины принадлежат Наталье Михайловой и Борису Стрельскому.
Автомобили депутатов находились на парковке возле офиса редакции «Просто газета». Наталья Михайлова является главным редактором этого издания.
Депутат и журналист считает, что поджог машин стал местью за расследование о строительстве дорог.
«Белогорск превратился в местный Чикаго. Поджог машин — методы братков из 90-х», - заявила Наталья Михайлова и добавила, что ее издание все равно продолжит писать правду.