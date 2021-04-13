Правительство обсуждает вопрос о повышении налогов ради восстановления экономики
Правительство РФ обсуждает вопрос о повышении налогов в качестве одного из вариантов восстановления экономики после пандемии коронавирса. Также рассматриваются варианты со смягчением бюджетного правила и использованием средств Фонда национального благосостояния.
Правительство РФ обсуждает вопрос о повышении налогов в качестве одного из вариантов восстановления экономики после пандемии коронавируса. Также рассматриваются варианты со смягчением бюджетного правила и использованием средств Фонда национального благосостояния.
Bloomberg сообщает, что о конкретных мерах восстановления экономики будет объявлено в ходе послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию 21 апреля.
Агентство также отмечает, что правительственные чиновники готовят план по восстановлению экономики в высокотехнологичном секретном помещении под землей, которое расположено на противоположном от Белого дома берегу Москвы-реки.
Российские власти торопятся с восстановлением экономики страны из-за падения доходов граждан и приближающимися выборами в Госдуму РФ.
Отметим, что Минфин Антона Силуанова давно выступает за повышение налогов. В ведомстве считают, что россияне платят самые маленький налог на доходы в мире – 13-15% против 35%. Правда, в ведомстве игнорируют тот факт, что в западных странах с высокими налогами доходы граждан в несколько раз превышают доходы россиян.