Петербургский депутат от «Единой России» поздравил россиян с Днем космонавтики в форме NASA
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Михаил Погорелов в День космонавтики и в честь празднования 60-летия первого полета в космос советского космонавта Юрия Гагарина сфотографировался в костюме с нашивкой NASA
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Михаил Погорелов в День космонавтики и в честь празднования 60-летия первого полета в космос советского космонавта Юрия Гагарина сфотографировался в костюме с нашивкой NASA (американского космического агентства).
Фотография депутата-«патриота» в форме космонавтов NASA опубликована в его Instagram. Под фотографией Михаил Погорелов написал, что 60 лет назад прозвучало легендарное «ПОЕХАЛИ!», ознаменовавшее начало пилотируемой космонавтики. «Сегодня мы, жители России, отмечаем 60-летний юбилей первого полета человека в космос. Гордимся тем, что наш соотечественник Юрий Гагарин на корабле-спутнике «Восток» облетел Землю и благополучно вернулся!», - написал петербургский единоросс.
Почему для своего поздравления российский депутат нарядился в костюм с нашивкой NASA, не сообщается. Стоит напомнить, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространств США является конкурентом российского «Роскосмоса».