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Санкт-Петербург
13 апреля 2021, 11:52

Фирма зятя главы Росгвардии получила крупный контракт от Смольного в рамках исполнения поручения президента

Компания «Главстрой-СПб специализированный застройщик», которая принадлежит зятю главы Росгвардии Виктора Золотова, получила от властей Санкт-Петербурга контракт стоимостью 193 млн рублей

Фирма зятя главы Росгвардии получила крупный контракт от Смольного в рамках исполнения поручения президента
Фото: subscribe.ru

Компания «Главстрой-СПб специализированный застройщик», которая принадлежит зятю главы Росгвардии Виктора Золотова, получила от властей Санкт-Петербурга контракт стоимостью 193 млн рублей. За эти деньги Смольный выкупит помещения жилого комплекса в районе Парголово для последующего размещения там спортивного зала школы олимпийского резерва.

Нежилые помещения, которые планирует выкупить администрация Петербурга, расположены на территории ЖК «Северная долина». Чиновники обещают, что там появится новый спортивный зал для занятий прыжками на батуте, который необходим для подготовки спортсменов по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью сборных команд Санкт‑Петербурга и России. ранее соответствующее поручение властям северной столицы дал президент Владимир Путин.

По данным «Собеседника», Смольный заплатит за помещения под будущую спортивную базу 193 млн рублей фирме «Главстрой-СПб специализированный застройщик». Владельцем этого ООО является ООО «Главстрой-Инвест», а учредителями этой компании - АО «Сиена инвест» и зять главы Росгвардии Виктора Золотова Юрий Чечихин.

Ранее 90,9% компании контролировал кипрский офшор Олега Дерипаски Fenestraria Consultans Ltd, однако в 2019 году доля миллиардера перешла к АО «Сиена инвест», которая была зарегистрирована за несколько месяцев до сделки. После этого «Главстрой-СПб» получил от властей северной столицы несколько контрактов за продажу городу различных участков и жилых помещений.

Зять Виктора Золотова также владеет компанией «Большая тройка», которая занимается разработкой программного обеспечения, производством электроники, а также созданием электронных моделей территориальных схем обращения с отходами. Эта фирма поставляет программные решения для отслеживания передвижений мусора в стране.

Последний крупный госконтракт стоимостью 305 млн рублей фирма Юрия Чечихина получила от ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия», который входит в Росприроднадзор Светланы Радионовой.

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