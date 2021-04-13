Синоптики предупредили об ускорении темпов изменения климата в России
Руководитель Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов сообщил об ускорении темпов изменений климата в России. Сейчас темпы прироста температуры в нашей стране превышают средние мировые значения
Руководитель Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов сообщил об ускорении темпов изменений климата в России. Сейчас темпы прироста температуры в нашей стране превышают средние мировые значения.
Климатолог рассказал РИА новости, что с 70-х годов прошлого столетия в России обновились оценки скорости изменения климата, а сейчас они говорят о нарастании изменений. За последние 10 лет прирост температуры в России составил 0,51 градуса. При этом среднемировой показатель прироста составляет 0,18 градуса.
Директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин также сообщает об опережающих темпах потепления в России по сравнению со среднемировыми темпами. Фактически в нашей стране темпы глобального потепления оказались в два раза быстрее.