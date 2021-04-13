Российские аптеки стали отказываться от продажи феназепама из-за новых требований к его хранению
Российские аптеки стали отказываться от реализации успокоительного препарата феназепам из-за невозможности выполнить новые требования правительства по хранению этого лекарства
Российские аптеки стали отказываться от реализации успокоительного препарата феназепам из-за невозможности выполнить новые требования правительства по хранению этого лекарства. Одновременно с этим аптечные сети пытаются избавиться от нераспроданных партий препарата, так как неправильное хранение грозит им административной ответственностью.
«Ведомости» со ссылкой на участников фармацевтического рынка предупреждают, что в итоге купить феназепам можно будет лишь в 9% российских аптек от их общего объема.
Ранее Минздрав внес феназепам в список сильнодействующих веществ и в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Также были ужесточены требования к хранению данного препарата. Все это означает, что в любой момент в аптеку могут явиться проверяющие и пересчитать количество реализованных упаковок и рецептов.
Поскольку феназепам входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах, то у аптек должна быть лицензия на его продажу, а в России у большей части аптек такого документа нет. Для получения лицензии необходимо арендовать отдельное помещение со специальным оборудованием, установить сигнализацию и встать на охрану у Росгвардии.
Когда действовали старые требования, феназепам можно было купить в 70% аптек, однако сейчас оказалось, что новые требования могут соблюсти лишь 5% аптек. При этом онлайн купить феназепам нельзя в связи с действующим запретом на дистанционную торговлю рецептурными лекарствами.
Участники рынка говорят, что аптеки начали массово оформлять возврат на феназепам и отказываться от закупок новых партий. Однако не все дистрибуторы готовы принимать лекарство назад, так как у них нет помещений для хранения препарата. Утилизировать феназепам аптеки тоже не могут, поскольку процесс оборота препарата и его утилизации так и не был согласован с властями. В итоге аптеки не могут ни продать, ни вернуть, ни утилизировать лекарство.