В Петербурге по делу о пожаре на «Невской мануфактуре» задержали гендиректора предприятия и его зама
В Санкт-Петербурге следователи задержали генерального директора предприятия «Невская мануфактура» и его заместителя в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту крупного пожара в здании и гибели людей
В Санкт-Петербурге следователи задержали генерального директора предприятия «Невская мануфактура» и его заместителя в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту крупного пожара в здании и гибели людей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». Данное дело было возбуждено в связи с гибелью пожарного. Также СМИ сообщали о гибели рабочего предприятия.
Следствие намерено ходатайствовать в суд об избрании задержанным топ-менеджерам меры пресечения в виде ареста.
По данным ТАСС, по состоянию на 9:00 по московскому времени в завалах здания «Невской мануфактуры» продолжается горение на площади 500 кв.м. Вчера площадь пожара составляла около 10 тысяч кв.м.
В ходе работ по ликвидации огня на «Невской мануфактуре» погиб командир пожарной части, еще два сотрудника пострадали. Петербургские СМИ также сообщили о гибели второго пожарного, однако позже уточнили, что на месте пожара было обнаружено тело рабочего.
Здание «Невской мануфактуры», которое располагается по адресу Октябрьская набережная, 50, принадлежит бизнесмену и совладельцу банка «Викинг» Алексею Устаеву. В свою очередь лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански сообщил, что территорию бывшей фабрики в марте отдали под строительство многоквартирного дома, поэтому он назвал причиной крупного пожара в здании поджогом.