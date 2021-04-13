Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала официальную страницу ФСИН из-за сбора донатов
Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала официальную группу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России из-за публикации объявления о сборе донатов (пожертвований)
Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала официальную группу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России из-за публикации объявления о сборе донатов (пожертвований).
На странице сообщества появилась запись о том, что группа ФСИН заблокирована в связи с нарушением правил сайта, сообщает «МБХ медиа».
Перед этим в группе ФСИН во «ВКонтакте» появилось объявление о сборе донатов. «Друзья будут знать, что Вы поддерживаете это сообщество — Вы сможете обсудить закрытый контент», - говорилось в объявлении.
Представитель соцсети в беседе с ТАСС сообщил, что группа ФСИН была заблокирована из опасений, что доступ к руководству сообщества могли получить посторонние люди, которые и разместили объявление о сборе донатов.
Пресс-служба ФСИН России информацию о блокировке своей официальной страницы в соцсети пока не прокомментировала.