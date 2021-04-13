Госдума рассмотрит законопроект о высшем бесплатном образовании для россиян в возрасте до 35 лет
Документ вносит поправки в федеральный закон «Об образовании», где установлено, что высшее образование финансируется из федерального бюджета для молодых людей от 17 до 30 лет
На рассмотрение Госдумы РФ внесут законопроект, который разрешит российской молодежи в возрасте о 35 лет учиться в вузах на бюджетных отделениях.
Документ вносит поправки в федеральный закон «Об образовании», где установлено, что высшее образование финансируется из федерального бюджета для молодых людей от 17 до 30 лет. Таким образом, возраст россиян, имеющих право на обучение на бюджете в вузах, планируется повысить до 35 лет.
Автор законопроекта Максим Зайцев сообщил «Известиям», что по новым правилам к «молодежи» относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Следовательно и закон об образовании необходимо скорректировать в соответствии с установленными возрастными рамками.
Политик отметил, что в случае принятия его законопроекта, право на бесплатное высшее образование дополнительно получат около миллиона человек, но на это понадобится примерно 100 млн рублей.