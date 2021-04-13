В Китае заработала горячая линия для доносов на критиков правящей партии в интернете
В управлении киберпространства Китая приурочили появление горячей линии для доносов к празднованию 100-летнего юбилея партии. В ведомстве выразили надежду, что интернет-пользователи будут «с энтузиазмом» сообщать властям «вредную информацию»
В Китае власти открыли горячую линию, на которую бдительные граждане теперь смогут сообщать о критике Коммунистической партии страны в интернете.
В управлении киберпространства Китая приурочили появление горячей линии для доносов к празднованию 100-летнего юбилея партии. В ведомстве выразили надежду, что интернет-пользователи будут «с энтузиазмом» сообщать властям «вредную информацию», сообщает Forbes.
Какое именно наказание ждет критиков Коммунистической партии Китая в интернете, чиновники не уточнили. Законодательство страны предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет лицам, которые «оскорбляют, клевещут или посягают» на память национальных героев и мучеников Китая. Предполагается, что критика партии будет подведена под эту статью.
Кроме того, социальным сетям Китая из-за негативных комментариев пользователей о Коммунистической партии и ее истории в жизни страны грозят финансовые санкции, а также временная блокировка.
Напомним, что в России с 2020 года действует статья о наказании за неуважение к власти, по которой россиян массово штрафуют за критику президента, чиновников и судей в интернете. Правда, сотрудникам правоохранительных органов самим приходится мониторить социальные сети на предмет оскорбительных постов и комментариев.