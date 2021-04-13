Депутат Вячеслав Лысаков попросит прокуратуру проверить деятельность Максима Ликсутова
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратится в прокуратуру с просьбой проверить деятельность вице-мэра Москвы и главы департамента транспорта города Максима Ликсутова на предмет превышения им должностных полномочий
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратится в прокуратуру с просьбой проверить деятельность вице-мэра Москвы и главы департамента транспорта города Максима Ликсутова на предмет превышения им должностных полномочий. Оводом для проверки парламентарий назвал напряженную дорожную ситуацию в столице.
Вячеслав Лысаков сообщил «Известиям», что готовит официальное обращение в прокуратуру с просьбой проверить «сомнительные» инициативы Максима Ликсутова, начиная от повышения тарифов на парковку и заканчивая созданием «особых» условий для отдельных таксомоторных компаний. Депутат отметил, что деятельность главы Департамента транспорта привела к росту протестных настроений среди москвичей, что чревато социальным взрывом.
Накануне Вячеслав Лысаков провел встречу с муниципальными депутатами Москвы, которые пожаловались на беспредел эвакуаторов (москвичи называют их зелеными крокодилами Ликсутова – ред.), расширение зоны платной парковки и повышение тарифов на парковку. Мундепы заявили, что транспортная ситуация в столице вышла из-под контроля, а Дептранс продолжает реализовывать свою политику без учета мнения горожан и вопреки законодательству.
«По сути, Ликсутов вводит мэра в заблуждение, так как постоянно заявляет о том, что москвичи выступают за увеличение парковочных мест. Якобы это снижает транспортный поток в столице. Однако на деле ни депутаты, ни сами жители не высказывали подобную точку зрения», - отметил в свою очередь Лысаков.
Депутат также попросит прокуратуру проверить информацию о том, что Максим Ликсутов создал особые условия для некоторых сервисов такси. Ранее Лысаков уже жаловался в ФАС России на рекламу московского такси, в которой в открытой форме призывалось использовать лишь отдельные таксомоторные компании. Антимонопольщики тогда выявили нарушение закона о рекламе.
«По нашим данным, «Яндекс.Такси» и «Gett.Такси» получили преференции по части проверок надзорными инстанциями и прокуратурой. Это объясняется тем, что, возможно, глава дептранса или иные сотрудники имеют свои интересы в одной из этих компаний», - отметил Лысаков.
Первый зампред комитета Госдумы РФ по транспорту Михаил Брячак поддержал инициативу своего коллеги обратиться в прокуратуру с жалобой на Максима Ликсутова. Депутата особенно беспокоит возможная коррупционная составляющая в системе эвакуации транспорта в Москве.
В Департаменте транспорта Москвы претензии депутатов назвали необоснованными и заявили, что транспортная политика ведомства направлена на улучшение дорожной обстановки в городе.