Меню
Политика
Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы!
Москва
13 апреля 2021, 04:22

Депутат Вячеслав Лысаков попросит прокуратуру проверить деятельность Максима Ликсутова

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратится в прокуратуру с просьбой проверить деятельность вице-мэра Москвы и главы департамента транспорта города Максима Ликсутова на предмет превышения им должностных полномочий

Депутат Вячеслав Лысаков попросит прокуратуру проверить деятельность Максима Ликсутова
Фото: Яндекс.Новости

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратится в прокуратуру с просьбой проверить деятельность вице-мэра Москвы и главы департамента транспорта города Максима Ликсутова на предмет превышения им должностных полномочий. Оводом для проверки парламентарий назвал напряженную дорожную ситуацию в столице.

Вячеслав Лысаков сообщил «Известиям», что готовит официальное обращение в прокуратуру с просьбой проверить «сомнительные» инициативы Максима Ликсутова, начиная от повышения тарифов на парковку и заканчивая созданием «особых» условий для отдельных таксомоторных компаний. Депутат отметил, что деятельность главы Департамента транспорта привела к росту протестных настроений среди москвичей, что чревато социальным взрывом.

Накануне Вячеслав Лысаков провел встречу с муниципальными депутатами Москвы, которые пожаловались на беспредел эвакуаторов (москвичи называют их зелеными крокодилами Ликсутова – ред.), расширение зоны платной парковки и повышение тарифов на парковку. Мундепы заявили, что транспортная ситуация в столице вышла из-под контроля, а Дептранс продолжает реализовывать свою политику без учета мнения горожан и вопреки законодательству.

«По сути, Ликсутов вводит мэра в заблуждение, так как постоянно заявляет о том, что москвичи выступают за увеличение парковочных мест. Якобы это снижает транспортный поток в столице. Однако на деле ни депутаты, ни сами жители не высказывали подобную точку зрения», - отметил в свою очередь Лысаков.

Депутат также попросит прокуратуру проверить информацию о том, что Максим Ликсутов создал особые условия для некоторых сервисов такси. Ранее Лысаков уже жаловался в ФАС России на рекламу московского такси, в которой в открытой форме призывалось использовать лишь отдельные таксомоторные компании. Антимонопольщики тогда выявили нарушение закона о рекламе.

«По нашим данным, «Яндекс.Такси» и «Gett.Такси» получили преференции по части проверок надзорными инстанциями и прокуратурой. Это объясняется тем, что, возможно, глава дептранса или иные сотрудники имеют свои интересы в одной из этих компаний», - отметил Лысаков.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по транспорту Михаил Брячак поддержал инициативу своего коллеги обратиться в прокуратуру с жалобой на Максима Ликсутова. Депутата особенно беспокоит возможная коррупционная составляющая в системе эвакуации транспорта в Москве.

В Департаменте транспорта Москвы претензии депутатов назвали необоснованными и заявили, что транспортная политика ведомства направлена на улучшение дорожной обстановки в городе.

Материалы по теме
Глава дептранса столицы Максим Ликсутов анонсировал отмену платы за поездки в метрополитене на Новый год
Алексей Навальный сообщил об удалении с «Эха Москвы» новости о нарушении сыном Ликсутова режима самоизоляции
15-летний сын вице-мэра Москвы вместо самоизоляции после поездки в Куршевель принял участие в нелегальных гонках
Сейчас на главной
Главное - это «духовные скрепы», а дороги и больницы подождут
вячеслав володин
Главное - это «духовные скрепы», а дороги и больницы подождут
Президент России Владимир Путин в День космонавтики приехал в Саратовскую область ради открытия мемориального Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина, который в 2019 году предложил построить спикер Госдумы Вячеслав Володин
Россияне до приостановки авиасообщения с Турцией забронировали туры в эту страну на 32 млрд рублей
туризм
Россияне до приостановки авиасообщения с Турцией забронировали туры в эту страну на 32 млрд рублей
Более 500 тысяч российских туристов забронировали туры на турецкие курорты с вылетами в период с 15 апреля по 30 мая. Из них почти 40% отдыхающих – это семьи с детьми
Компания старшей дочери президента повысила свою доходность на 3822%
мария воронцова
Компания старшей дочери президента повысила свою доходность на 3822%
Компания «Номеко», одним из совладельцев которой является старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова, по итогам 2020 года показала прибыль в размере 597,3 млн рублей
Экономика
Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией. Туроператоры в шоке
Россия решила приостановить полеты в Турцию на 1,5 месяца в связи с ростом числа случаев завоза британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с COVID
Прививке доверяй, но людей проверяй
вадимир путин
Прививке доверяй, но людей проверяй
Власти Саратовской области накануне визита президента России Владимира Путина в город Энгельс отправили на двухнедельный карантин всех, кто, так или иначе, участвовал в подготовке и проведения мероприятия на высшем уровне
В Петербурге загорелся бизнес-центр «Невская мануфактура». Погиб один пожарный
крупный пожар
В Петербурге загорелся бизнес-центр «Невская мануфактура». Погиб один пожарный
В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в здании бизнес-центра «Невская мануфактура». По предварительным данным, во время ликвидации огня погиб один пожарный
Испания может открыться для российских туристов в конце лета
туризм
Испания может открыться для российских туристов в конце лета
Испания может открыть свои границы для российских туристов в конце лета или в начале осени. С соответствующим заявлением выступил директор туристического консорциума Барселоны (Turisme de Barcelona) Мариан Муро
В «Роскосмосе» рассказали об отказе иностранных поставщиков сотрудничать с корпорацией из-за санкций
антироссийские санкции
В «Роскосмосе» рассказали об отказе иностранных поставщиков сотрудничать с корпорацией из-за санкций
Представитель госкорпорации Максим Овчинников сообщил об отказе нескольких иностранных компаний сотрудничать с государственной корпорацией из-за антироссийских санкций США
Общество
Депутаты предложили запретить россиянам ходить в кафе и магазины с животными
Депутаты Государственной думы России, от которых ждут законодательного закрепления поправки к Конституции о бережном и ответственном обращении с животными, подготовили очередную инициативу, которая, напротив, осложнил жизнь россиянам и их питомцам
Прибалтика отключается от электроэнергии из России
электроэнергия
Прибалтика отключается от электроэнергии из России
Власти Латвии сообщили о «пробной» полной приостановке импорта электроэнергии из России. Одновременно с этим для компенсации импорта республика повысила закупки более дорогой электроэнергии из Польши и Швеции
Автомобилистам напомнили о новом штрафе за несвоевременную смену шин
ПДД
Автомобилистам напомнили о новом штрафе за несвоевременную смену шин
Российские власти напомнили автомобилистам, что с 1 июня для них вводится новый штраф за нарушение правил дорожного движения. Речь идет о несвоевременной смене летней и зимней резины
Российские иммунологи запатентовали спрей для носа против коронавируса
вакцина от коронавируса
Российские иммунологи запатентовали спрей для носа против коронавируса
Институт иммунологии, который входит в структуру Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), получил патент на препарат для профилактики и лечения коронавирусной инфекцией в виде спрея для носа
В «Ростелекоме» прошли обыски по делу о махинациях с тендерами
Ростелеком
В «Ростелекоме» прошли обыски по делу о махинациях с тендерами
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и выемку документов в офисе ПАО «Ростелеком» по делу о мошенничестве с тендерами государственной компании
В Ленобласти обманутые дольщики провели митинг с требованием достроить их дом
обманутые дольщики
В Ленобласти обманутые дольщики провели митинг с требованием достроить их дом
В городе Всеволожск Ленинградской области в минувшие выходные прошел митинг обманутых дольщиков компании «Элемент-бетон». Соинвесторы жилья, которые рискуют остаться и без денег и без квартир, пригрозили начать голодовку
ЕС потребовал от Кремля прекратить преследование журналистов
СМИ
ЕС потребовал от Кремля прекратить преследование журналистов
Евросоюз выпустил официальное заявление по поводу обысков по месту жительства главного редактора «Важных историй» Романа Анина. В этом заявлении говорится о недопустимости преследования журналистов, которые занимаются расследованиями
Голландский телеканал обнародовал запись разговоров фигурантов дела о сбитом под Донецком «Боинге»
авиакатастрофа в донецке
Голландский телеканал обнародовал запись разговоров фигурантов дела о сбитом под Донецком «Боинге»
Голландские журналисты получили подтверждение версии о причастности российского комплекса «Бук» к крушению пассажирского самолета «Малайзийских авиалиний» под Донецком в июле 2014 года
Общество
New York Times назвал Россию лидером по количеству смертей от COVID-19
Журналисты издания New York Times провели собственные исследования, касающиеся ситуации с коронавирусом в России, и пришли к выводу, что страна стала лидером по избыточной смертности от новой инфекции
Фильмы Алексея Навального получили премию «Белый слон»
кинопремии
Фильмы Алексея Навального получили премию «Белый слон»
Фильмы-расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) Алексея Навального получили премию «Белый слон». Самые резонансные антикоррупционные расследования были представлены в номинации «Событие года»