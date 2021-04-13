Строительство «володинского» Парка покорителей космоса в Энгельсе обошлось бюджету в 1,2 млрд рублей
Президент России Владимир Путин в День космонавтики приехал в Саратовскую область ради открытия мемориального Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина, который в 2019 году предложил построить спикер Госдумы Вячеслав Володин
Президент России Владимир Путин в День космонавтики приехал в Саратовскую область ради открытия мемориального Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина, который в 2019 году предложил построить спикер Госдумы Вячеслав Володин. Последний является уроженцем Саратовской области, а местные жители называют его фактическим «хозяином» региона.
На строительство Парка покорителей космоса из федерального и областного бюджета было выделено 1,2 млрд рублей, что вызвало негодование среди жителей региона. Граждане считают, что эти деньги власти моги бы потратить на ремонт дорог, замену коммунальных труб или на здравоохранение.
Сейчас парк в поселке Смеловка представляет собой выложенную плиткой огромную площадь, несколько памятников, деревья и многокилометровую велосипедную дорожку посреди степи.
Парк покорителей космоса находится в поселке Смеловка – на месте приземления Юрия Гагарина после полета в космос. Этот поселок пытались облагородить с 60-х годов прошлого столетия, но безуспешно. В 2019 году Вячеслав Володин предложил разбить в Смеловке огромный парк имени Юрия Гагарина.
Осенью 2019 года мэрия Энгельса начала срочно готовить проект по межеванию новой территории, а в феврале 2020 года на заседании актива Энгельского района губернатор Саратовской области Валерий Радаев впервые озвучил сумму затрат на строительство объекта – 1,2 млрд рублей. Тогда власти заявили, что из федерального бюджета будет выделено 900 млн рублей, а оставшиеся деньги предоставят спонсоры. В реальности оказалось, что вся сумма – это средства федеральной и региональной казны. Информации о спонсорах строительства парка найти не удалось, сообщают «Открытые медиа».
Примечательно, что правительство РФ выделило деньги на парк в рамках «модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры», которая предусмотрена госпрограммой «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Единственным участником тендера на проведение первого этапа строительных работ и его же победителем стало ООО «Дарнит-2», в штате которого числилось всего 12 человек. Онако компания не растерялась и заключила контракты с четырьмя субподрядчиками.
172,1 млн рублей получила компания ООО «СМП-Дон», которая была зарегистрирована всего за месяц до проведения тендера. Еще 104,8 млн рублей разделили между собой три субподрядчика: ООО «Торговый дом «Альфа-строй» (г. Энгельс), ООО «Система» (г. Краснодар) и ООО «Саратовтрансгидромеханизация» (г. Саратов). Суммарно во всех этих фирмах на начало 2020 года числилось 24 человека.
При этом концепцию Парка покорителей космоса разрабатывал Центр урбанистики при экономфаке МГУ под руководством бывшего московского чиновника Сергея Капкова, который ранее занимался превращением столичных парков в самые модные места столицы.
Еще 107,3 млн рублей власти потратили на строительство дороги от мемориального парка до запланированной пристани на Волге. Этот подряд получила компания «Автодорожник», которая является главным получателем госконтрактов в Саратовской области. Гендиректор фирмы Дасим Рамалданов дружит с экс-министром транспорта региона Николаем Чуриковым. Дорогу планировалось построить к осени 2020 года, однако сейчас она не доходит до пристани, а обрывается в нескольких метрах от берега Волги.
«Автодорожник» также отвечал за строительство 13-километровой велосипедной дорожки, которая должна была соединить город Энгельс и Парк Покорителей Космоса. В реальности же велодорожка начинается в пяти километрах от границы города.
Стоит отметить, что на эту велодорожку саратовские власти выделили 210 млн рублей, которые были зарезервированы на финансовое обеспечение национальных проектов, госпрограмм и мероприятий по предотвращению негативных последствий для экономики пандемии коронавируса. Однако из всех чиновников против велодорожки за 210 млн рублей выступил только депутат областной думы от КПРФ Александр Нараевский, который напомнил властям, что в 400 селах региона не хватает дорог.
В 2021 году на велодорожку добавили еще 40 млн рублей из денег, заложенных на борьбу с коронавирусом. Таким образом, стоимость объекта составила уже 249,7 млн рублей.
В связи с огромными расходами на строительство Парка покорителей космоса жителям Саратовской области еще долго придется ждать нормальных дорог и больниц, зато спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне парламентских выборов может показать Владимиру Путину, как он заботится о своем родном регионе, который, правда, существует в основном на дотации из федерального бюджета.