Россияне до приостановки авиасообщения с Турцией забронировали туры в эту страну на 32 млрд рублей
Более 500 тысяч российских туристов забронировали туры на турецкие курорты с вылетами в период с 15 апреля по 30 мая. Из них почти 40% отдыхающих – это семьи с детьми
Более 500 тысяч российских туристов забронировали туры на турецкие курорты с вылетами в период с 15 апреля по 30 мая. Из них почти 40% отдыхающих – это семьи с детьми.
Ассоциация туроператоров России сообщила, что общая стоимость забронированных путевок с датами заезда, выпадающими на период действия ограничения авиасообщения, оценивается в 32 млрд рублей.
В организации отметили, что 90% всех туров включают перелеты чартерными рейсами, которые были полностью приостановлены. Это означает, что туркомпаниям придется аннулировать практически все брони и вернуть клиентам деньги.
Ранее участники туристического рынка просили правительство отказаться от приостановки авиасообщения с Турцией, поскольку операторы уже продали сотни тысяч путевок, а возврат средств клиентам за несостоявшиеся поездки чреват банкротством некоторых компаний. Туроператоры предлагали ограничиться ведением карантина для туристов по возвращению с отдыха или введением обязательной вакцинации от коронавируса.