Главу «Альянса врачей» оштрафовали на 180 тысяч рублей за пикет возле покровской колонии
Главу независимого профсоюза «Альянс врачей» (включен в реестр инагентов) Анастасию Васильеву оштрафовали на 180 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции возле покровской исправительной колонии №2, где отбывает срок Алексея Навальный
Главу независимого профсоюза «Альянс врачей» (включен в реестр инагентов) Анастасию Васильеву оштрафовали на 180 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции возле покровской исправительной колонии №2, где отбывает срок Алексея Навальный. Соответствующее решение принял Петушинский райсуд Владимирской области.
«Апология протеста» со ссылкой на адвоката Михаила Арсеньева сообщает, что Анастасию Васильеву признали виновной в участии в создании помех на территории, прилегающей к зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы.
«Она и ее сопровождающие отчетливо выделялись из общей группы, собирали вокруг себя людей, давали комментарии, писали заявления руководству учреждения, находясь на проезжей части дороги, ведущей непосредственно к ФКУ ИК-2», - говорится в рапорте сотрудников полиции, которые задерживали главу «Альянса врачей».
При вынесении решения Петушинский райсуд отказал Васильевой в вызове свидетелей.
6 апреля на территории возле покровской колонии состоялся пикет медиков, которые требовали допустить врачей к Алексею Навальному в связи с серьезным ухудшением его здоровья.