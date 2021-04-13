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Общество
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13 апреля 2021, 01:39

Россия приостановила авиасообщение с Танзанией из-за завоза туристами коронавируса и малярии

Российские власти объявили о приостановке авиационного сообщения с Танзанией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Ранее правительство приостановило чартерные рейсы и ограничило регулярные рейсы в Турцию

Россия приостановила авиасообщение с Танзанией из-за завоза туристами коронавируса и малярии
Фото: prozanzibar.ru

Российские власти объявили о приостановке авиационного сообщения с Танзанией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Ранее правительство приостановило чартерные рейсы и ограничило регулярные рейсы в Турцию.

Рейсы в Танзанию приостановлены на 1,5 месяца – с 15 апреля по 1 июня.

В Роспотребнадзоре сообщили, что российские туристы завозят из Танзании не только новые штаммы коронавируса, но и малярию.

Что касается Турции, что авиасообщение с этой страной с 15 апреля ограничат до двух рейсов в неделю (Москва – Стамбул - Москва). При этом авиакомпаниям разрешили планово вывозить своих туристов из турецких городов.

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