13 апреля 2021, 01:39
Россия приостановила авиасообщение с Танзанией из-за завоза туристами коронавируса и малярии
Российские власти объявили о приостановке авиационного сообщения с Танзанией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Ранее правительство приостановило чартерные рейсы и ограничило регулярные рейсы в Турцию
Фото: prozanzibar.ru
Российские власти объявили о приостановке авиационного сообщения с Танзанией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Ранее правительство приостановило чартерные рейсы и ограничило регулярные рейсы в Турцию.
Рейсы в Танзанию приостановлены на 1,5 месяца – с 15 апреля по 1 июня.
В Роспотребнадзоре сообщили, что российские туристы завозят из Танзании не только новые штаммы коронавируса, но и малярию.
Что касается Турции, что авиасообщение с этой страной с 15 апреля ограничат до двух рейсов в неделю (Москва – Стамбул - Москва). При этом авиакомпаниям разрешили планово вывозить своих туристов из турецких городов.