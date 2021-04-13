Пожар на «Невской мануфактуре» связали с зачисткой территории под строительство жилого дома
Градозащитник и лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански назвал основной версией пожара в здании фабрики «Невская мануфактура» поджог. Активист сообщил, что территорию фабрики в марте текущего года отдали под строительство многоквартирного дома
Градозащитник и лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански назвал основной версией пожара в здании фабрики «Невская мануфактура» поджог. Активист сообщил, что территорию фабрики в марте текущего года отдали под строительство многоквартирного дома.
В интервью с порталом Znak.com Красимир Врански заявил, что уничтожение памятников, в том числе путем поджога, является старым и эффективным способов освобождения места для строительства новых домов и торговых центров. «Это поджог чистой воды. Там кирпич, он так не горит», - отметил градозащитник.
Лидер «Красивого Петербурга» сообщил, что здания «Невской мануфактуры» были включены в «перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». Это означает, что владелец здания обязан принять меры по сохранению памятника. Однако после сильных пожаров исторические памятники, как правило, признают неподлежащими восстановлению, а значит, на это месте можно разрешить строительство новых зданий.
В Госстройнадзоре информацию о том, что территория «Невской мануфактуры» отдана под застройку, пока не прокомментировали.
Напомним, что площадь пожара на мануфактуре составила 10 тысяч кв.м. При пожаре погибли сотрудник МЧС и рабочий.
В свою очередь агентство ТАСС сообщает, что в здании еще год назад были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности. Так, на мануфактуре были неисправны автоматические установки пожаротушения, отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация и система дымоудаления.
«Невская мануфактура», расположенная по адресу Октябрьская набережная, 50, принадлежит бизнесмену и совладельцу банка «Викинг» Алексею Устаеву. Он также является собственником гостиниц «Санкт-Петербург» и «Октябрьская».