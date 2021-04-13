Компания старшей дочери президента повысила свою доходность на 3822%
Компания «Номеко», одним из совладельцев которой является старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова, по итогам 2020 года показала прибыль в размере 597,3 млн рублей
Компания «Номеко», одним из совладельцев которой является старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова, по итогам 2020 года показала прибыль в размере 597,3 млн рублей.
Выручка компании старшей дочери президента составила 839,3 млн рублей. При этом себестоимость услуг или товаров, за которые была выручена такая сумма, составила 21,4 млн рублей. Это означает, что показатель доходности компании оказался на уровне 3822%.
Валовая прибыль «Номеко» после вычета себестоимости продаж составила 817,9 млн рублей, а чистая прибыль за вычетом налогов составила 597,3 млн рублей, сообщает «МБХ медиа».
Согласно отчету, «Номеко» потратила 15,4 млн рублей на управленческие расходы, а еще 44,8 млн рублей компания потратила на «прочие расходы».
По данным российских СМИ, Марии Воронцовой на момент регистрации «Номеко» принадлежало 20% акций фирмы.
Ранее сообщалось, что фонд «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика»), который возглавляет младшая дочь президента Катерина Тихонова, с 2013 года получил около 6 млрд рублей. Чуть больше половины этой суммы фонд получил в виде пожертвований и взносов.
Напомним, что в попечительский совет «Иннопрактики» входят главы ведущих государственных компаний – «Роснефти», «Транснефти», «Газпрома» и «Ростеха».