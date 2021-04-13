«Роснефть» заявила об использовании ситуации вокруг Романа Анина для «очернения» компании
Государственная компания «Роснефть» обвинила «недобросовестные» СМИ в использовании ситуации вокруг главного редактора «Важных историй» для «очернения» фирмы и создания дополнительных санкционных рисков для России
Государственная компания «Роснефть» обвинила «недобросовестные» СМИ в использовании ситуации вокруг главного редактора «Важных историй» для «очернения» фирмы и создания дополнительных санкционных рисков для России. При этом обыски у Романа Анина были проведены по делу, возбужденному из-за статьи о дорогостоящей яхты, которую связывали с главой госкомпании Игорем Сечиным.
В заявлении «Роснефти» говорится, что многочисленные публикации об обысках у главного редактора «Важных историй» Романа Анина и его допросах по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни «создают дополнительные санкционные риски не только для компании, но и для страны в целом». Отметим, что Евросоюз уже отреагировал на ситуацию вокруг Романа Анина и предостерег российские власти от оказания давления на журналистов.
В компании Игоря Сечина также считают, что «инцидент» с обысками у Романа Анина «был использован недобросовестными медиа для очернения компании», а заказчиками «информационной войны» против руководства «Роснефти» являются в том числе «заграничные интересанты».
Обыски и допрос главреда «Важных историй» проводились в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Данное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению жены Игоря Сечина Ольги и касалось статьи «Новой газеты» (Роман Анин тогда работал в этом издании – ред.) о яхте «Принцесса Ольга». Тогда редакция в соответствии с решением суда написала опровержение информации о связи четы Сечиных с этой яхтой, а дело было приостановлено. Однако за пять месяцев до истечения срока давности по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» старое дело было по неизвестным причинам возобновлено. По версии следствия, фотографии Ольги Сечиной во время отдыха на упомянутой яхте, которые легли в основу расследования «Новой», были взяты из закрытого аккаунта заявительницы, а значит, она не давала своего разрешения на использование изображений.
По поводу заявления Ольги Сечиной пресс-служба «Роснефти» заявила, что обращения «частных граждан» в правоохранительные органы с целью защиты своих конституционных прав «не требуют комментариев со стороны компании».