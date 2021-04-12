Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией. Туроператоры в шоке
Россия решила приостановить полеты в Турцию на 1,5 месяца в связи с ростом числа случаев завоза британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с COVID
Россия решила приостановить полеты в Турцию на 1,5 месяца в связи с ростом числа случаев завоза британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с COVID-19 под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.
Запрет коснется чартерных рейсов в турецкие города. Полеты приостанавливаются с 15 апреля с 1 июня, сообщает РБК со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний и в правительстве.
Чиновники говорят, что в связи с приостановкой чартерных рейсов проводить эвакуацию российских туристов из Турции не планируется. Авиакомпании проведут плановый вывоз граждан.
Ограничить авиасообщение с Турцией, которая открылась для россиян в августе 2020 года, было решено из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в этой стране, а также из-за роста числа случаев завоза россиянами различных мутаций коронавируса.
Ранее игроки туристического рынка просили власти не прекращать авиасообщение с Турцией, поскольку туроператоры продали огромное количество путевок, а возврат средств клиентам за несостоявшиеся туры чреват для многих из них банкротством.