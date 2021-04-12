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12 апреля 2021, 18:11

Экс-глава Минэкологии Подмосковья, лишившийся должности из-за мусорных протестов, собрался в Госдуму

Бывший глава Министерства экологии Московской области Александр Коган намерен баллотироваться в депутаты Госдумы РФ от «Единой России». Г-н Коган покинул министерский пост в разгар «мусорных» протестов в Подмосковье

Экс-глава Минэкологии Подмосковья, лишившийся должности из-за мусорных протестов, собрался в Госдуму
Фото: shhyolkovo.ru

Бывший глава Министерства экологии Московской области Александр Коган намерен баллотироваться в депутаты Госдумы РФ от «Единой России». Г-н Коган покинул министерский пост в разгар «мусорных» протестов в Подмосковье, но получил должность советника главы региона Андрея Воробьева.

Бывший региональный министр подал документы на праймериз «Единой России» как кандидат по Серпуховскому одномандатному округу. Сам Александр Коган подтвердил «Открытым медиа», что планирует избираться в Госдуму, если покажет хороший результат на праймериз.

Между тем, избирательную кампанию Александру Когану могут изрядно подпортить жители Подмосковья, которые пристально следят за деятельностью чиновника и имеют к нему ряд претензий.

Так, депутат Госдумы VI созыва и эколог Максим Шингаркин сообщил, что жители Московской области подготовили обращение на имя губернатора Андрея Воробьева и в Управление делами президента с требованием уволить Александра Когана с должности советника, а также проверить его на предмет лоббирования интересов коммерческих фирм, в частности, компании ООО «Экоком».

«Экоком» занимается рекультивацией полигона ТБО «Кучино». Причем подрядчик с разрешения президента Владимира Путина был выбран без проведения конкурсных процедур. В начале января 2021 году гендиректора компании - австрийского бизнесмена Оливера Кайзера – задержали за незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Министерство экологии Московской области Александр Коган возглавлял до 2018 года, а его отставку связывают с «мусорными» протестами в регионе, которые продолжались с 2017 по 2018 гг. Протесты, напомним, начались после масштабного выброса свалочного газа на полигоне «Ядрово» в Волоколамске. Тогда рассерженные местные жители едва не побили самого губернатора, который приехал успокоить граждан. Протесты против быстрорастущих мусорных свалок и ввоза отходов из Москвы прокатились и по другим подмосковным городам.

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