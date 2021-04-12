При тушении пожара в здании «Невской мануфактуры» погиб второй пожарный
Площадь пожара в петербургском бизнес-центре «Невская мануфактура» увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным, во время ликвидации огня погибли уже два пожарных
Фото: Фонтанка.ру/Михаил Огнев
Площадь пожара в петербургском бизнес-центре «Невская мануфактура» увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным, во время ликвидации огня погибли уже два пожарных.
Telegram-канал петербургского издания 78.ru сообщает, что второй сотрудник МЧС скончался в больнице.
По уточненным данным, первым погибшим пожарным оказался командир пожарной части.
Бизнес-центр «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50, принадлежит структурам бизнесмена Алексея Устаева.