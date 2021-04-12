Сын бывшего начальника полиции Москвы скончался в собственном доме на Кипре
Сын бывшего начальника ГУ МВД по Москве Владимира Пронина, который лишился должности после бойни в супермаркете, устроенной майором Денисом Евсюковым, скончался на Кипре при странных обстоятельствах
Сын бывшего начальника ГУ МВД по Москве Владимира Пронина, который лишился должности после бойни в супермаркете, устроенной майором Денисом Евсюковым, скончался на Кипре при странных обстоятельствах.
41-летний Александр Пронин уже несколько лет проживал на Кипре, где у него имеется недвижимость. По предварительным данным, мужчина скончался во сне, а его тело обнаружила 15-летняя дочь Стефания.
Напомним, что Владимир Пронин возглавлял ГУ МВД по Москве с 2001 по 2009 гг. В отставку он ушел после резонансной истории с начальником ОВД «Царицыно» Денисом Евсюковым, который устроил стрельбу по людям в супермаркете.
По данным «Московского комсомольца», после увольнения Владимир Пронин трудоустроился в Управделами президента в подразделение, которое занимается благоустройством территории Кремля.
Сын высокопоставленного полицейского, как и многие дети государственных служащих, занимался бизнесом и постоянно проживал на Кипре. Друг семьи рассказал «МК», что серьезных заболеваний у Александра Пронина не было. При этом местные судмедэксперты сообщили, что россиянин скончался в результате острой коронарной недостаточности.
Собеседник также рассказал, что Владимир Пронин улетел на Кипр, чтобы разобраться в ситуации и забрать несовершеннолетнюю внучку. В России у девочки есть мать, которая долго пыталась отсудить дочь у Пронина-младшего, однако тот вывез ее на Кипр.