Администрация ИК-2 пригрозила Алексею Навальному принудительным кормлением
Администрация покровской исправительной колонии №2 пригрозила Алексею Навальному «принудительным кормлением», если он добровольно не прекратит голодовку. Напомним, что оппозиционер отказался от приема пищи в знак протеста против недопуска к нему врачей
Администрация покровской исправительной колонии №2 пригрозила Алексею Навальному «принудительным кормлением», если он добровольно не прекратит голодовку. Напомним, что оппозиционер отказался от приема пищи в знак протеста против недопуска к нему врачей.
С начала голодовки Алексей Навальный похудел на 8 килограммов, а с момента приезда в колонию - на 15 килограммов. Голодовка еще сильнее ухудшила состояние здоровья политика, который жаловался на сильные боли в спине и ноге, но квалифицированной медицинской помощи так и не получил.
В Twitter Алексея Навального сообщается, что в связи с серьезным ухудшением здоровья политика администрация колонии пригрозила ему принудительным кормлением. «При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают», - сообщается в аккаунте оппозиционера.