Участников мероприятий с президентом во время его визита в Энгельс отправляли на двухнедельный карантин
Власти Саратовской области накануне визита президента России Владимира Путина в город Энгельс отправили на двухнедельный карантин всех, кто, так или иначе, участвовал в подготовке и проведения мероприятия на высшем уровне
Власти Саратовской области накануне визита президента России Владимира Путина в город Энгельс отправили на двухнедельный карантин всех, кто, так или иначе, участвовал в подготовке и проведения мероприятия на высшем уровне.
Отметим, что глава государства в День космонавтики посетил в Энгельсе место приземления первого в истории человечества космонавта Юрия Гагарина после его полета в космос.
Местные власти в целях обеспечение «эпидемиологической безопасности» президента отправили на карантин по коронавирусу «лиц, задействованных в подготовке и проведении мероприятий» с главой государства. На карантине они находились с 27 марта по 12 апреля в санатории «Нива», который принадлежит «Газпрому».
По данным «Русской службы Би-Би-Си», на организацию обсерватора в санатории было потрачено 8,5 млн рублей из бюджета, поскольку учреждение было закрыто для других гостей. Всем, кто отбывал карантин в «Ниве», полагались одноместное размещение, трехразовое питание и медицинское обслуживание.
Ранее сообщалось, что двухнедельный карантин придется отсидеть участникам Петербургского международного экономического форума, поскольку в этом году Владимир Путин планирует принять в нем личное участие.
Напомним, что по версии Кремля глава государства сделал прививку от коронавирусной инфекции. При этом чиновники продолжают сажать на карантин всех участников мероприятий, на которых присутствует президент.