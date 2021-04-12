В Петербурге загорелся бизнес-центр «Невская мануфактура». Погиб один пожарный
В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в здании бизнес-центра «Невская мануфактура». По предварительным данным, во время ликвидации огня погиб один пожарный
Фото: 47channel.ru
В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в здании бизнес-центра «Невская мануфактура». По предварительным данным, во время ликвидации огня погиб один пожарный.
Площадь пожара составила не менее 1500 кв.м. Пламенем охвачены 4 из 6 этажей здания бизнес-центра. По последним данным, между этажами ними обрушились перекрытия.
РИА Новости сообщает, что пожару присвоен пятый (наивысший) уровень сложности в связи с чем, к ликвидации огня привлекли вертолет. Также в тушении пожара участвуют 26 единиц техники и около 100 человек личного состава.
Также есть информация о гибели одного пожарного. Еще два сотрудника МЧС пострадали.
Причина возникновения пожара пока не называется. Прокуратура северной столицы начала проверку по факту происшествия.