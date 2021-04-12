12 апреля 2021, 15:02
В Махачкале пропал координатор местного штаба Алексея Навального
Сотрудник федерального штаба Руслан Аблякимов рассказал, что Эдуард Атаев не выходил на связь со своими соратниками примерно с 15 часов воскресенья
Фото: Радио Свобода
В Махачкале в воскресенье, 11 апреля, открылся штаб Алексея Навального, а сегодня стало известно об исчезновении координатора штаба Эдуарда Атаева.
Сотрудник федерального штаба Руслан Аблякимов рассказал «МБХ медиа», что Эдуард Атаев не выходил на связь со своими соратниками примерно с 15 часов воскресенья.
По месту жительства координатора махачкалинского штаба обнаружить не удалось, а на телефонные звонки он не отвечает.
Ранее координатором махачкалинского штаба был Руслан Аблякимов. Сразу же после его прибытия в Дагестан для открытия штаба за ним была установлена слежка, а через несколько дней на него напали неизвестные и избили.