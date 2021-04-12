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12 апреля 2021, 14:48

Главреда «Важных историй» повторно допросили по делу, возбужденному из-за статьи про Ольгу Сечину

Главный редактор издания «Важные истории» Роман Анин был повторно допрошен следователями по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое было возбуждено еще в 2016 году, затем приостановлено и возобновлено в марте 2021 года

Главреда «Важных историй» повторно допросили по делу, возбужденному из-за статьи про Ольгу Сечину
Фото: Twitter.com/istories_media

Главный редактор издания «Важные истории» Роман Анин был повторно допрошен следователями по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое было возбуждено еще в 2016 году, затем приостановлено и возобновлено в марте 2021 года.

Напомним, что поводом для возбуждения уголовного дела стала статья «Новой газеты», где ранее работал Роман Анин, о дорогостоящей яхте «Принцесса Ольга». Это судно журналисты связали с супругой главы «Роснефти» Игоря Сечина Ольгой, которая опубликовала в своем Instagram фотографии с яхты. Позже суд обязал редакцию опубликовать по этой статье опровержение.

После допроса Роман Анин сообщил, что пока остается в статусе свидетеля по данному делу. Он рассказал, что следователи расспрашивали его о том, как устроена работа в редакции, в частности, кто одобряет или не одобряет тексты. «Следователь ничего не сказал, что дальше, но дал понять, что мы еще встретимся», - добавил журналист, слова которого приводит телеграм-канал «Важные истории».

Адвокат главреда Анна Ставицкая сообщила, что в ходе допроса следователь настаивал на том, что аккаунт Ольги Сечиной в Instagram был закрыт. «И это слово «закрыт», видимо, означает, что ты получаешь информацию без согласия этого человека», - пояснила защитница.

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