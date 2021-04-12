В Нижневартовске школьник провалился в яму с кипятком
В компании «Горэлектросеть», которая отвечает за трубы, сообщили, что ребенок провалился в подмытый горячей водой грунт. В результате происшествия школьник получил ожоги. Сейчас он находится в больнице
В Нижневартовске ученик первого класса провалился в яму с кипятком, которая возникла из-за прорыва труб на сетях горячего водоснабжения.
В компании «Горэлектросеть», которая отвечает за трубы, сообщили РИА Новости, что ребенок провалился в подмытый горячей водой грунт. В результате происшествия школьник получил ожоги. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
В «Горэлектросети» сообщили, что связались с родителями пострадавшего ребенка и пообещали оказать помощь в лечении.
В компании также заверили, что прорыв труб произошел за 15-20 минут до происшествия, а диспетчеры были оповещены об аварии. Однако рабочая бригада не успела доехать до места аварии до того, как ребенок провалился в образовавшуюся яму.
Коммунальщики сообщили, что трубопровод был проложен в 2006 году, а его расчетный срок эксплуатации составляет 50 лет. В этой связи «Горэлектросеть» намерена обратиться в правоохранительные органы для привлечения строительной компании к ответственности.