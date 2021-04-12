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Происшествия
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12 апреля 2021, 13:59

В Нижневартовске школьник провалился в яму с кипятком

В компании «Горэлектросеть», которая отвечает за трубы, сообщили, что ребенок провалился в подмытый горячей водой грунт. В результате происшествия школьник получил ожоги. Сейчас он находится в больнице

В Нижневартовске школьник провалился в яму с кипятком
Фото: Телеканал 360

В Нижневартовске ученик первого класса провалился в яму с кипятком, которая возникла из-за прорыва труб на сетях горячего водоснабжения.

В компании «Горэлектросеть», которая отвечает за трубы, сообщили РИА Новости, что ребенок провалился в подмытый горячей водой грунт. В результате происшествия школьник получил ожоги. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В «Горэлектросети» сообщили, что связались с родителями пострадавшего ребенка и пообещали оказать помощь в лечении.

В компании также заверили, что прорыв труб произошел за 15-20 минут до происшествия, а диспетчеры были оповещены об аварии. Однако рабочая бригада не успела доехать до места аварии до того, как ребенок провалился в образовавшуюся яму.

Коммунальщики сообщили, что трубопровод был проложен в 2006 году, а его расчетный срок эксплуатации составляет 50 лет. В этой связи «Горэлектросеть» намерена обратиться в правоохранительные органы для привлечения строительной компании к ответственности.

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