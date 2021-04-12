12 апреля 2021, 13:45
Правительство анонсировало появление на портале «Госуслуг» новых «суперсервисов»
Речь идет о сервисах, которые позволят пользователям обжаловать автомобильные штрафы, а также оформить документы при рождении ребенка или смерти родственника
Фото: yakutia-daily.ru
Вице-премьер федерального правительства Дмитрий Чернышенко анонсировал появление на портале «Госуслуги» до конца текущего года новых «суперсервисов».
Речь идет о сервисах, которые позволят пользователям обжаловать автомобильные штрафы, а также оформить документы при рождении ребенка или смерти родственника.
Также на портале «Госуслуги» до конца года появятся сервисы «Правосудие онлайн», «Трудовая миграция онлайн» и «Мое здоровье онлайн».
В правительстве напомнили, что в прошлом году во время карантинных ограничений по коронавирусу пользователям «госуслуг» стали доступны сервисы подачи заявлений на поступление в университет, получение пособия по безработице или «ковидного» пособия на детей.