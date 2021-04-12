В аэропорту Мурманска полицейские по «анонимному звонку» задержали замглавы местного штаба Навального
Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил в Twitter, что Александр Суринов является заместителем Виолетты Грудиной, которой ранее поступали угрозы. Кроме того, дверь мурманского штаба неизвестные залили монтажной пеной и нарисовали на ней свастику
В аэропорту Мурманска сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя координатора регионального штаба Алексея Навального Александра Суринова. Силовики объяснили задержание поступившей к ним информации о том, что оппозиционер якобы перевозит наркотические вещества.
Координатор краснодарского штаба Навального Анастасия Панченко сообщила «МБХ медиа», что Александра Суринова задержали по прилету из Санкт-Петербурга.
Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил в Twitter, что Александр Суринов является заместителем Виолетты Грудиной, которой ранее поступали угрозы. Кроме того, дверь мурманского штаба неизвестные залили монтажной пеной и нарисовали на ней свастику. Волков уверен, что задержание Суринова «по анонимному звонку» является попыткой властей оказать давление на сотрудников штаба.
Позже Леонид Волков сообщил, что при обыске никаких запрещенных веществ у Александра Суринова не нашли, поэтому его отпустили.